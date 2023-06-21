مجتمعو أستانا مصرّون على معاداة الإدارة الذاتية

قال كانات توميش نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في اختتام الجولة الـ 20 للمباحثات بصيغة أستانا: "نوجّه الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة. الوضع حول سوريا يتغير جذراً، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق إلى الجامعة العربية".

وتابع: "تعدّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة العلاقات العربية مع دمشق، أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا".

وأضاف: "خروج سوريا من الأزمة يمكن أن نعتبره أحد منجزات مسار أستانا. وعلى خلفية التطورات الإيجابية في سوريا مؤخراً ندعو لأن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا".

كما أصدر المشاركون في الجولة الـ 20 لمباحثات أستانا بياناً ختامياً، لم يختلف عن سابقه، والذي أصر على كيل اتهامات "الانفصال" للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي طالما أكدت بالقول والفعل على وحدة الأراضي السورية والدعوة إلى الحوار مع حكومة دمشق، على عكس دولة الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يقومون بفرض اللغة والعملة والعلم التركي في المناطق التي تحتلها تركيا، ناهيك عن استهداف قوات دمشق، بالإضافة إلى أنها باتت مأوىً لعناصر ومتزعمي مرتزقة داعش.

(م ش)