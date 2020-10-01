مجسم جائزة مهرجان ليلون جسد المرأة العفرينية كرمز للسلام

حصدت خمسة أفلام جوائز مهرجان ليلون الدولي للأفلام، وكانت الجائزة عبارة عن مجسم يجسد المرأة الكردية بزيها الفلكلوري تقوم بنسج الخيوط، كرمز عن دور المرأة في مختلف الفنون عبر التاريخ.

فكرة مجسم الجائزة أبدعها المخرج السينمائي وعضو إدارة مهرجان ليلون السينمائي الدولي محي الدين أرسلان، فيما جسدها النحات الأرمني جوزيف تونجي.

وحول فكرة مجسم أو نموذج الجائزة تحدث عضو إدارة مهرجان ليلون السينمائي الدولي وصاحب فكرة ونموذج الجائزة محي الدين أرسلان، وقال أرسلان إن "مجسم الجائزة يجسد امرأة عفرينية تنسج الخيوط، في إشارة إلى نسج الرواية والسينما والقصة.

ففكرة التصميم والنموذج قمت أنا بعملها وقام بتجسيد وتصميم هذه الفكرة والنحات الأرمني جوزيف تونجي الذي يعيش في مدينة حلب".

وبحسب أرسلان، فإن المجسم مصنوع من مادة الريزن وهي مادة كيميائية متماسكة وصلبة تستخدم لصناعة الأشكال والمجسمات، المغلفة بوريقات ذهبية.

وعن سبب اختيار مجسم المرأة لتجسيد الجائزة علّق أرسلان "المشكلة الأساسية في هذا العالم هي عبودية المرأة، والجميع يعلم كيف كان للمرأة دور في ريادة المجتمعات في الأزمان الغابرة، وكيف تحولت إلى هيكل عبودي بعد ظهور الذهنية الذكورية.

أردنا أن نجعل كل شيء في هذا المهرجان ذو معنى، من حيث اسم المهرجان وشكل الجوائز التي وُزعت والتي اتخذت من شكل المرأة المحبة للسلام والفن، لأننا نسمي ثورة روج آفا بثورة المرأة".

محي الدين أرسلان نوه إلى أن العمل على تصميم وإنجاز مجسم جائزة المهرجان استغرق قرابة شهرين.

(ك)

ANHA