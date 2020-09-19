مجموعة تابعة للوفاق تقتحم مؤتمرًا لأحمد معيتيق وتلغيه

وهاجمت مجموعات مسلحة في مصراتة، يُشتبه أنها تابعة لوزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا مؤتمرًا صحفيًّا لأحمد معيتيق، وأجبرته على إلغاء المؤتمر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي دعم معيتيق، العضو بالمجلس الرئاسي، في تمثيل المنطقة الغربية من البلاد.

وأشار مصدر ليبي إلى أن "العناصر بعد نقاشهم الحاد مع الحاضرين في قاعة المؤتمر بأحد فنادق مصراتة، أوضحوا أنهم لن يقبلوا أي اتفاقات لا يكونون طرفًا فيها أو لديهم العلم المسبق بها".

إلى ذلك، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام المجموعات المسلحة للمؤتمر وإجبار معيتيق على إلغائه.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي على لسان المتحدث باسمه أحمد المسماري، الجمعة، تأييده لمعيتيق في تمثيل غرب ليبيا، وتشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط الليبي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "فتحنا حوارًا مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة معيتيق وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية".

كما أضاف: "اتفقنا على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية"، مشيرًا إلى أن بعض "الميليشيات" سيكون ردها قاسيًّا وستضغط على المصرف المركزي.

وأوضح أن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي، مشددًا "نعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين".

(ش ع)

ANHA