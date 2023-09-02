مجموعة مدعومة من مخابرات دمشق تختطف 15 مواطناً قرب الحدود السورية اللبنانية

اختطفت مجموعة مسلحة تابعة للمدعو "شجاع العلي" المدعوم من المخابرات العسكرية التابعة لحكومة دمشق، عدة مواطنين سوريين قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في هذا الصدد؛ إن المجموعة المسلحة اختطفت: "15 مواطناً من الحولة ومناطق حمص، خلال الساعات الماضية، أثناء توجههم إلى لبنان، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف المرصد أن شجاع العلي يعتبر المسؤول عن عمليات اختطاف السوريين عند الحدود السورية اللبنانية، ولديه قوة عسكرية في تلك المنطقة، ومتهم بارتكاب عدة جرائم.

ولفت المرصد إلى أن الخاطفين "طالبوا ذويهم بفدى مالية لقاء الإفراج عنهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن".

ووفقاً للمرصد، فإن: "المخابرات العسكرية كثّفت من حملاتها في الآونة الأخيرة ضد المدنيين الراغبين عبور منطقة حمص باتجاه لبنان، بهدف الهجرة، وغالباً ما يتعرضون للاعتقال لأسباب مجهولة، أو خطف من قبل مجموعات مسلحة تابعة لأجهزة النظام، لقاء الحصول على فدى مالية".

(م ش)