مجموعات إيران تعلن وقف استهدافها للوجود الأمريكي في العراق

ووافقت المجموعات العراقية المدعومة من إيران وقف هجماتها على الوجود الأمريكي في العراق، بما في ذلك السفارة الأميركية، بشرط انسحاب القوات الأميركية ضمن "إطار زمني مقبول"، حسب ما أفاد محمد محيي، المتحدث باسم ما تسمى "كتائب حزب الله النافذة المدعومة من إيران".

فيما نفت الحكومة العراقية أن تكون قد تفاوضت مع هذه المجموعات بهدف التوصل إلى هدنة مشروطة لوقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا.

وقال محيي: "الهدنة جاءت بعد تدخل شخصيات رئيسة ووسطاء لإقناع هذه الفصائل بوقف عمليات القصف حتى نهاية الانتخابات الأميركية... هذه كانت الرسائل التي نقلتها هذه الشخصيات".

وأكد أنه "إذا لم تنسحب (أمريكا) سوف تستأنف الفصائل المسلحة نشاطها العسكري بكل الإمكانات المتاحة لها".

ويشار إلى أن المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، بالإضافة إلى قواعد عسكرية للتحالف الدولي تتعرض منذ أشهر لقصف صاروخي.

(س ر)