مجموعات إثيوبية تتوغّل داخل السودان.. والأخيرة تتصدّى

وقالت مصادر عسكرية سودانية "إنّ الجيش السوداني تصدّى، أمس، لمحاولة ميليشيات إثيوبية التوغّل داخل الأراضي السودانية"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن المصادر، بالقول: "إنّ القوات المسلّحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة، اشتبكت مع الميليشيات الإثيوبية وقوات أخرى توغّلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلومترًا، وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي".

وأوضحت أنّ "القوات السودانية تمكّنت من طرد الميليشيات والمزارعين من مستوطنة مرشا الإثيوبية، والمقامة داخل الحدود السودانية".

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترًا عسكريًا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، واستردّ مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، التي ظلّت مجموعات إثيوبية تزرعها تحت حماية "الميليشيات" أكثر من 25 سنة.

(ش ع)