مجمّع هجين التربوي ينظم فعاليات رياضية وثقافية للمدارس

ويشارك في هذه المسابقات التي تستمر أسبوعين، 42 مدرسة تابعة لمجمّع هجين التربوي في الريف الشرقي لدير الزور، حيث تشتمل على تنظيم مباريات لكرة القدم بين المدارس، بالإضافة إلى بعض الأنشطة والمسابقات الثقافية والعلمية التي من شأنها زيادة وعي الطلاب وثقافتهم.

وعن هدف هذه الفعاليات، أوضح الموجه التربوي عبد محمد الجاسم "ان الغاية من هذه المسابقات رفع روح المنافسة بين التلاميذ بشكل خاص وبين المدارس بشكل عام وبناء قدراتهم وسبر معلوماتهم وتطويرها بشكل أفضل".

وأشار عبد المحمد الجاسم إلى أن 28 مدرسة مشاركة في الدوري الرياضي، وينظم الدوري بطريقة التصفيات، فيما تنظم المسابقات الثقافية من خلال طرح أسئلة من المنهاج الدراسي وبعض الأسئلة العلمية والثقافية العامة.

من جانبه، أكد الرئيس المشترك لمجمّع هجين التربوي أحمد الشبلي أن المدراس شهدت عودة الكثير من الطلاب المنقطعين عن الدراسة، حيث شكلت هذه الفعاليات حافزاً لهم للعودة إلى المدرسة، مؤكداً أنه خلال فصل الربيع سيتم تنظيم فعاليات أخرى كالجري وألعاب القوى وغيرها.

(ث ع/مـ)

ANHA