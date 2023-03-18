مجمع هجين التربوي ينظم دوري كرة قدم لطلاب المدارس الابتدائية في ريف دير الزور الشرقي

وبدأ الدوري اليوم بأربع مباريات على مستوى المدارس الابتدائية حيث اختيرت نخبة من الطلاب من كل مدرسة ضمت أحد عشر لاعباً من ذوي المهارات في مجال كرة القدم ليتنافسوا مع زملائهم في المدارس الأخرى.

وقسمت الفرق المشاركة في الدوري إلى خمس مجموعات رئيسة بحسب القرعة التي أجريت من قبل مجمع هجين التربوي يتأهل منها أصحاب النقاط الأعلى واللعب النظيف والأداء الأفضل في المباريات حيث من المقرر أن تلعب كل مدرسة مباراتين تتيح للفائز بالنقاط الأعلى التأهل للدور نصف النهائي وخروج الفريق الآخر.

حيث تأهلت اليوم عدة فرق بدأها فريق مدرسة هجين وسط الذي فاز إدارياً على حساب ضيفه فريق مدرسة أبو الخاطر تزامناً مع فوز فريق مدرسة هجين الزوية على حساب ضيفه فريق مدرسة أبو الحسن الريفية

وبدأت الافتتاحية بلقاء هجين شرقي ضد بنات هجين وانتهت بالتعادل 1/1 لصالح مدرسة هجين بنات، أما اللقاء الثاني فجمع بين هجين غربي وبنين هجين وانتهت 1/0لصالح فريق مدرسة هجين غربي.

وتستمر المباريات حوالي عشرة أيام وسيتم تصنيف الفائزين بحسب ترتيب الأول والثاني والثالث بتقديم جوائز مادية حيث يشرف على تنظيمها نخبة من الحكام اختارتهم لجنة مجمع هجين التربوي وملعب الشملان الرياضي

والهدف من هذه الفعالية تنمية قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الرياضية، وحثهم على العمل الجماعي واستقطاب الطلاب المتسربين وذلك من خلال تشجيعهم على العودة إلى المدرسة.

والجدير بالذكر أن لجنة التربية والتعليم هذه السنة تكثف النشاطات الترفيهية والرحلات الاستكشافية والوسائل التي من شأنها رفع الروح المعنوية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم واستقطاب الأطفال الذين تخلفوا عن التعلم في المدارس الرسمية.

(ث ع/ك)

ANHA