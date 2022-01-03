مجمع هجين التربوي يختتم فعالياته الرياضية والثقافية

وأقيمت فعاليات الاختتام والتتويج على أرض ملعب أكاديمية هجين الرياضية بحضور حشد من الأهالي والمعلمين وعدد من الفعاليات المدنية وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

وفي ختام الفعاليات حصدت مدرسة بنات هجين الابتدائية المركز الأول في دوري كرة القدم والمسابقات الثقافية التي كانت من ضمن الفعاليات التي نظمها مجمع هجين التربوي.

فيما حصدت مدرسة هجين شرقي المركز الثاني، ومدرسة حوامة الجديدة المركز الثالث.

وتم تكريم المدارس الفائزة بالإضافة إلى جائزة أحسن لاعب في الدوري وأحسن حارس وتوزيع جوائز تحفيزية للطلاب الذين تفوقوا في المسابقات الثقافية المتنوعة.

(ث ع/مـ)

ANHA