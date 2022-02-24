مجمع اللغة الكردية في ديرك ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم

تجمع المئات من ذوي الطلبة وطلبة مدارس ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ديرك للاحتفال باليوم العالمي للغة الأم، وذلك وسط حضور جماهيري غفير.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤسسة اللغة الكردية في مدينة قامشلو فيان جودي وقالت: "الشعب الكردي قدم تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على لغته وهويته التي حرم منها لمئات السنين من قبل الدول الفاشية المحتلة لكردستان".

وأضافت فيان" إلا أن اللغة هي هوية الشعوب ولا يمكن إنكارها، ولا يمكن لأي كان أن يمنعنا من لغتنا التي تعبر عن وجودنا وهويتنا، وكانت ثورة روج آفا الشرارة التي أعادت إحياء اللغة الكردية من جديد".

وبعد الانتهاء من الكلمة، ألقيت العديد من القصائد باللغة الكردية، وبعدها قدمت فرقة باركين التابعة لمنطقة الكوجرات عدداً من الأغاني الفلكلورية وسط مشاركة الحضور في عقد حلقات الدبكة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على الطلبة بعد إجراء مسابقات ثقافية.

(ع ع/ل)

ANHA