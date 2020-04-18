مجلسُ المرأة يتوجّه بالشّكر لكلّ العاملين في مجال الوقاية من جائحة كورونا

ونشر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا على موقعه الرّسميّ رسالة شكر موجّهة إلى الطّواقم والمؤسّسات التي تعمل من أجل تجنيب المنطقة الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وقال المجلس في رسالته إنّ مؤسّسات الإدارة الذاتية كالطّواقم الطّبّية بلجانها المختلفة، والهلال الأحمر الكرديّ، ولجان البلديات، وقوّات الأمن الداخليّ بذلت ولا تزال، جهوداً جبّارة لحماية المواطنين من هذا الخطر .

وتقدّم المجلس بالشّكر والامتنان لهذه المؤسّسات، وثمّن عالياً هذه الإجراءات الّتي قامت بها، كما عبّر عن دعمه ومسانده لهم "لحماية شعبنا ومواطنينا".

وأهاب مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا في ختام رسالته "بالإخوة والمواطنين التّعاون مع الجهات المعنيّة لحماية أنفسهم وأهلهم من خطر الإصابة بهذا الوباء، ولا سيّما بعد تأكيد ظهور حالة وفاة في المشفى الوطنيّ بقامشلو بشكل مفاجِئ."

(ك)