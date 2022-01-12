مجلسا ناحية أحرص وعوائل الشهداء في حلب يدينان الهجمات التركية على كوباني

أدلى مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اليوم الأربعاء، ببيان حول هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والهجوم الأخير على مدينة كوباني.

حضر البيان العشرات من أعضاء المجلس وأطفال الشهداء الذين رفعوا صورة الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي بترت ساقه جراء القصف التركي، مرفقة بـ "لا تحرموني من طفولتي...لا تحرموني من مدرستي".

البيان قرئ أمام مركز مجلس عوائل الشهداء الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، من قبل إدارية المجلس، روشان محمد.

وجاء في نصه: "إن هجمات الدولة التركية الفاشية التي تطال كوباني ومناطق شمال وشرق سوريا وصلت إلى مستويات مخيفة، إن هذا الإرهاب يشن الهجمات على المنطقة، وخاصةً في الأشهر الأخيرة على مدينة كوباني واجتاز كل الحدود، وللأسف هذا يحصل أمام أعين جميع العالم وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية الإرهابية المدنيين من الأطفال والنساء.

هذه الهجمات أثبتت لنا مرة أخرى أنه لا فرق بين الدولة التركية الفاشية ومرتزقة داعش فهزيمة داعش في كوباني والرقة أثار غضب الاحتلال التركي، لذا قرر الانتقام من كوباني بشن هكذا هجمات عشوائية.

إن انتهاكات الاحتلال التركي واستمراره في تجاوز الخطوط الحمراء دون أي احترام لحدود الجوار وأمنه وسلامه، وهذا ليس بغريب على دولة الاحتلال التركي في عدائها لجميع الشعوب وخاصةً الشعب الكردي.

وكما نعلم أن أهداف الدولة الإمبريالية الحاكمة على الشعوب هو أن تنفي الإرادة وروح المقاومة في الشعوب، وباستمرار ضعفها السياسي والاقتصادي فإنها تقوم بمهاجمة المناطق وقصفها، مما أدى إلى بتر ساق الطفل عبدو مصطفى حنيفي البالع من العمر 4 سنوات وإن ما يجري سيبقى عاراً على جبين الدول والمنظمات التي تنادي بالإنسانية، فهل الأطفال يشكلون خطراً على الأمن القومي التركي؟ لذلك قامت بقصفهم، فأين تلك الدول الضامنة في مناطقنا؟.

إننا في مجلس عوائل الشهداء في حلب ندين ونستنكر بشدة جرائم الحرب والأعمال الإرهابية وهجمات العدو التركي على كافة أنحاء روج آفا ونعتبر الصمت الدولي وخصوصاً القوى الراعية للسلام شركاء ومؤيدين للاحتلال التركي.

ونناشد هيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على النظام التركي الفاشي وأعوانه بإيقاف هذه الممارسات والانتهاكات اللاأخلاقية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية وأن يكونوا ذوي موقف صارم تجاه هجماتها الغادرة".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة كوباني.

مجلس ناحية أحرص يدين الهجمات التركية

وأدان مجلس ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، عبر بيان له، هجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني، ودعا المنظمات الإنسانية وحقوق الطفل إلى الخروج عن صمتها والقيام بواجبها حيال هذه الجرائم.

وتجمع اليوم الأربعاء، العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية في الناحية أمام مركز المجلس الكائن في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، حاملين يافطة كتب عليها "مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال" وصور أطفال مجزرة تل رفعت وصور الطفل عبدو حنيفي الذي بترت ساقه جراء قصف الاحتلال التركي على مدينة كوباني وصور الشهيدة هفرين خلف.

قرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة لجنة المرأة في ناحية أحرص، رانيا شيخو، أما باللغة العربية فقرأه عضو لجنة الاقتصاد في ناحية أحرص، حسون محمد.

وجاء فيه: "منذ اثنى عشر عاماً إلى يومنا هذا الدولة التركية الفاشية وأعوانها تستمر بالهجمات المتتالية على مناطق شمال شرق سوريا وأيضاً بارتكاب مجازر بحق الأطفال والمدنيين وآخرها الهجمات المتتالية على كوباني وهذه نتيجة الاتفاقات السرية بين القوى المهيمنة والهدف منها إفشال مشروع أخوة الشعوب وإضعاف مشروع الإدارة الذاتية وكسر إرادة الشعوب، وخاصة الشعب الكردي، ومطامع الدولة التركية باتت واضحة أمام أعين الجميع".

وأدان البيان "الهجمات الوحشية واللاإنسانية ضد المدنيين والأطفال الأبرياء"، داعياً جميع المنظمات الإنسانية وحقوق الطفل أن يخرج عن صمته ويقف بوجه هذه الجرائم، ويجب أن تكون أصحاب مواقف وردّ فعل تثبت وجودها".

(كروب/ س ر)

ANHA