مجلسا مقاطعة كري سبي وعوائل الشهداء يدينان استهداف عائلة كلو الوطنية

وأدلي ببيان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بمشاركة العشرات من ذوي الشهداء أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني بمركز المدينة.

وقرأت الإدارية في أكاديمية الشهيدة، أمكيهان جودي، التابعة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، روناهي حجو، البيان باللغة الكردية.

وجاء فيه: "دولة الاحتلال التركي تستهدف المدنيين العزل، وهذا ليس بجديد على المنطقة، نحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ندعو كافة الدول إلى العمل وفق مبدأ الإنسانية ووضع حد للانتهاكات التركية المستمرة".

هدف دولة الاحتلال التركي إبادة الشعب الكردي

وأشار البيان إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي هو إبادة الشعب الكردي أينما كان، وليس استهداف أي حزب أو جهة محددة، وعليه يجب على الشعب الكردي في كل مكان رفع وتيرة النضال والاتحاد في وجه الفاشية، وقال: "إن كانت الهجمات اليوم تستهدف قامشلو، فإنها ستستهدف هولير وكرمنشاه غداً".

ولفت البيان إلى أن تركيا، وعبر التاريخ، تستهدف الكرد وكردستان، ولذا يجب على الشعب الكردي في كل مكان ألّا يعوّلوا على أي جهة كانت سوى قوتهم الداخلية وتكاتفهم مع بعضهم البعض.

وأكد أن نضال الشعب الكردي كان دائماً من أجل الإنسانية، ولم يفرّق بين أي من المكونات والأطياف. لذا فإن هذا الشعب ذو مشروع إنساني بالدرجة الأولى يقوم على مبدأ المساواة والعدالة والديمقراطية، المشروع الذي ضحّى في سبيله الآلاف من أبناء هذه المنطقة لتحقيق العدالة والديمقراطية.

"إن تطلّب الأمر سنصبح نحن ذوي الشهداء كلنا شهداء لهذا المشروع"

ونوّه البيان إلى أن الشهيد يوسف كلو وأبناءه هم شهداء الديمقراطية والمساواة، "لذا نقول للفاشية التركية: نحن ذوو الشهداء، إن تطلّب الأمر سنصبح كلنا شهداء لهذا المشروع؛ لرفع علم الحرية عالياً وترسيخ العدالة والمساواة والديمقراطية بين شعوب الشرق الأوسط".

واختتمت البيان بالقول: "الشعب السائر على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لن ينحني للفاشية وسينظّم نفسه بنفسه في وجه أي هجوم كان".

يجب التصدي لمحاولات احتلال الأراضي السورية

فيما ألقي بيان مجلس مقاطعة كري سبي في ساحة مجلس المقاطعة بناحية عين عيسى، بحضور المئات من أعضاء لجان ومؤسسات مجلسي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وأدان البيان الذي قرئ من قبل المتحدث باسم مجلس المقاطعة، صالح الحجي، العدوان التركي على سيارة بمدينة قامشلو، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين من عائلة كلو الوطنية.

هذا واستهدفت طائرة مسيّرة للعدو التركي، أمس الثلاثاء، سيارة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة، وهم كل من "يوسف كلو ومظلوم كلو ومحمد كلو".

وحمّل مجلس مقاطعة كري سبي، خلال بيانه، المجتمع الدولي مسؤولية انتهاكات الدولة التركية بحق المدنيين في منطقة شمال وشرق سوريا، من خلال صمتهم على مثل هذه الانتهاكات التي تستهدف الأبرياء في الأحياء المدنية.

وأهاب المجلس في ختام البيان، بشعوب المنطقة التصدي لمحاولات الاحتلال التركي لاحتلال الأراضي السورية، والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن الأرض في وجه الأطماع التركية.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي وحدة مكونات المنطقة، وتؤيد دفاع قوات سوريا الديمقراطية عنها.

(ج)

ANHA