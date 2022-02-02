مجلسا عوائل الشهداء في كوباني ومنبج يدينان القصف التركي على ديرك وشنكال ومخمور

وقرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات هيفين مشو البيان باللغة الكردية أمام مقر المجلس بمدينة كوباني.

وجاء في البيان بأنه "منذ مدة طويلة ودولة الاحتلال التركي تقصف جبال كردستان بباشور كردستان، وتستهدف المدنيين بروج آفا، وكل هذا لاستعادة حلمها العثماني المندثر على حساب أرواح شعوب المنطقة، ولأجل هذا لا تميز بين الحجر والبشر، ولا الصغير أو الكبير لأنها تعلم بأن نهايتها قريبة وسيزول كما زال قبله أجداده".

مشيراً إلى أن "الحكومة التركية تسعى لكسب الوقت علها تطيل قليلاً من عمرها، ولهذا تتجاوز حدودها أمام أنظار العالم أجمع، وتعتدي على منازل المدنيين وتهجرهم في المناطق التي احتلتها، ونحمل المسؤولية في هذا للدولتين الأميركية والروسية اللتان بإمكانهما وضع حد لتجاوزاتها، ولكنهما تغضان النظر عن جرائمها".

ولفت البيان النظر إلى أن "دولة الاحتلال تحاول زرع الرعب في المنطقة من خلال عملائها، وما حصل من أحداث في مدينة الحسكة وتمرد مرتزقة داعش داخل سجن الصناعة بحي الغويران كان مخططاً تركياً لإعادة هؤلاء المرتزقة إلى ما كانوا عليه وإحياء الإرهاب من جديد".

في ختام بيانه أكد مجلس عوائل الشهداء على أن "فشل جيش دولة الاحتلال في كل خططه، وانحناء عملائه أمام إرادة شعب المنطقة وأبنائها، ولهذا اليوم تقصف شنكال، والشهباء، وديرك ومخمور، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نفاذ كل الأوراق التركية في المنطقة وقرب نهايتها.

منبج

كما قرأ الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها ربيع عز الدين، البيان بحضور أعضاء المجلس، وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء في الجهة الجنوبية في منبج.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"بعد فشل الدول الراعية للإرهاب في المؤامرة المعد لها منذ ستة أشهر وهي ضرب سجن الحسكة والاستيلاء على مدينة الحسكة ومخيم الهول والشدادي لتحرير معتقلي داعش من السجون والمخيمات، حيث قامت قوات سوريا الديمقراطية مع الجهات الأمنية بإفشال هذا المخطط الإرهابي حيث قدم أكثر من مئة شهيد.

عندها قامت دولة الاحتلال التركي بصب غضبها وغيظها على شعوب شمال وشرق سوريا حيث قامت بقصف المناطق الحدودية وتهجير آلاف العوائل المدنيين في الشهباء ومناطق ديرك وتل تمر ومخمور وشنكال للتغطية على فشلها في تحقيق مساعيها.

نحن عوائل الشهداء نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدول الضامنة للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وغيرها من المناطق الآمنة, ونطالب القوات الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية بضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ببث الفتنة ونشر الفوضى في مناطقنا.

ونؤكد لقواتنا أننا نقف معهم جنباً إلى جنب حتى تحقيق النصر الكامل على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع شمال وشرق سوريا".

(ن ك/ج)

ANHA