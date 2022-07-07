مجلسا عوائل الشهداء في الطبقة والرقة: إرادة الحق ستنتصر

تجمّع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في الرقة أمام مبنى المجلس في المدينة؛ للإدلاء بالبيان المشترك الذي قرئ في الرقة من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، ابتسام الأحمد.

فيما وشارك في إلقاء البيان المشترك في الطبقة العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء، والذي قرئ في مزار شهداء الطبقة، من قبل الرئيس المشترك للمجلس، عبد الحكيم الحسين.

جاء في نص البيان المشترك: "في زمن الفتن والمؤامرات الدولية، وفي ظل الحروب العالمية وتصارع الدول، هناك دائماً حل لهذه الحروب. لكنّ بعض الدول بتعنّتها ومن أجل تحقيق مصالحها تعمد إلى إطالة عمر الأزمة وضرب أي مشروع هدفه إيقاف الحرب وإحلال السلام وإنقاذ حياة البشر".

أوضح البيان "هذا ما يحدث في بلادنا عامة، وفي شمال وشرق سوريا خاصة، حيث إن مشروع الإدارة الذاتية مشروع نجح في تحقيق أخوة الشعوب وضمان الحريات لجميع مكونات الشعب، وهو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية ومعاناة السوريين".

وأشار أنه "في هذه اللحظة بدا هذا المشروع خطراً على الدولة التركية كما تدّعي؛ لأنها دولة تخدع شعبها بشعارات الحرية والعدالة والمساواة، لذلك فقد بدأت من اللحظة الأولى لإعلان مشروع الإدارة الذاتية بتهديدها تارة، واقتطاع مناطق من سوريا تارة أخرى؛ لضرب مشروع الأمة الديمقراطية".

لفت البيان "ها هي الآن من جديد، وكعادتها تعود لسياستها البشعة بالتهديد لاحتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا تحت أنظار الجميع ودون مبالاة ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقات وحقوق الإنسان ومتجاهلة أن أي تحرك عسكري لها سيزيد معاناة السوريين ويجلب الويلات والدمار لهذا البلد".

مضيفاً "نحن من هنا مجلس عوائل الشهداء في الرقة وباسم كل شريف في هذا العالم ندعو المجتمع الدولي للوقوف في وجه مخطط الدولة التركية وتهديداتها على مناطقنا، فنحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب ونحن شعب آمن ونطمح أن نحيا بسلام ونرفض العبودية".

واختتم بالقول "إلى جميع الدول المناصرة لقضيتنا العادلة سيكتب التاريخ وقوفكم إلى جانب هذا الشعب البطل وسيسطر التاريخ بحروف من ذهب هذه الوقفة المشرفة، وسيكتب التاريخ بطولات شعبنا وتضحياته ونضاله، وستنتصر إرادة الحق ويعم السلام أرض سوريا بفضل شهدائنا وبفضل دعمكم لنا".

(أ م/خ)

ANHA