مجلس زورآفا يستنكر الهجوم على شنكال

وأدلى مجلس زورآفا في دمشق، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة مجلس حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة دمشق، زينب محمد ميكائيل، وذلك بحضور العشرات من الأهالي.

وقال البيان "منذ فترة والهجمات الغادرة والخبيثة من قبل الدولة التركية لم تتوقف على أهلنا في شنكال من اغتيالات وقصف المشافي والآمنين وكل هدفها إبادة كل كردي شريف على هذه الأرض المقدسة وتهجير أهلها استكمالاً لمخطط داعش الإرهابي والأسوأ من كل هذا الإجرام هو سكوت حكومة بغداد وحكومة الإقليم عن هذه الفظاعات التي تمارس على أهالي شنكال".

مبيّناً أن الإبادة مستمرة منذ مئات السنين "بحق تاريخنا وأهلنا"، مستنكراً استهداف الطائرات التركية سيارة القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن الذي استشهد إثر الهجوم برفقة ابن اخيه بالإضافة إلى جرح ثلاثة مدنيين.

وأضاف البيان أنه "منذ تحرير شنكال وإلى الآن لم تتوقف الهجمات ضد المجتمع الإيزيدي"، لافتاً إلى استشهاد عدد من القياديين والمناضلين أمثال مام زكي وسعيد حسن جراء الهجمات التركية.

وأشار إلى هجوم يوم أمس على مشفى قرية سكينية التابعة لقضاء شنكال الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى.

واختتم البيان قائلاً "من أجل التصدي لهذه الهجمات علينا رص الصفوف في وجه العدو الوحشي واللإنساني، ونقول بأعلى صوتنا (لا لهذه الجرائم بحق أهلنا في شنكال) وسوف نقف صفاً واحداً معكم إلى النهاية، وندعو كل الشرفاء للوقوف مع الشعب الإيزيدي المقاوم والأصيل".

(س ر)

ANHA