مجلس توبو: إرادتنا تتصاعد بقدر وحشية هجمات الدولة التركية

استهدفت الدولة التركية المحتلة بطائرة مسيّرة لها في التاسع من هذا الشهر وحوالي الساعة ١٥:٣٠ سيّارة على الطريق الرئيس لقرية البهيرة الواقعة على بعد ٥ كم غرب ناحية عامودا والتابعة لمجلس بلدة توبو.

وكانت السيارة تقلّ معلماً وعدداً من التلاميذ العائدين من التدريب الخاص خارج المدرسة، ما أسفر عن استشهاد الطفل محمد الكلاح وإصابة المعلم والتلاميذ الآخرين. يبلغ الشهيد محمد الكلاح من قرية الكرامة (١١ عاماً) وله ٣ أشقاء وشقيقات.

تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة توبو، ميديا سعدو، لوكالتنا عن هذه الواقعة، وذكرت أن الدولة التركية المحتلة أعادت قصف المدنيين والأطفال بوحشية مرة أخرى، بعد فشل مرتزقة داعش في هجومهم وقالت: "إرادتنا قوية نحن الشعب، لن نرضخ لهجمات الدولة التركية يوماً، ولن تستطيع كسر ثقة الشعب وإيمانه".

وقالت ميديا سعدو "رسالتنا للدولة التركية هي 'أنتم مهزومون، أنتم داعش بحد ذاته. لن تستطيعوا كسر ثقة الشعب وإرادته".

"روسيا تلتزم الصمت رغم إدراكها إن الشهداء من المدنيين"

علّقت ميديا سعدو على الوجود الروسي في المنطقة، ودوره في حماية المدنيين قائلة: "لا تزال روسيا تلتزم الصمت رغم زيارة القوات الروسية لأسرة الطفل الشهيد، وعلمها أنه مدني".

وتابعت ميديا سعدو "نقول لهم أنتم لا تنادون بالديمقراطية وحقوق الإنسان. أنتم تنادون باسم الدول المناهضة للاستقرار والدول التي تتخذ من الشعب هدفاً لها وتظلمه".

وتعليقاً على دور منظمات حقوق الإنسان والطفل، أشارت ميديا سعدو أنهم لا يملكون أي حقوق من حقوق الإنسان. فقد العديد من الأطفال أطرافهم في ثورة روج آفا واستشهدوا، إنهم يلتزمون الصمت على الرغم من أن روج آفا تتعرض منذ ١٢ عاماً لكل أنواع التعذيب والجرائم وقالت "شعب روج آفا مقاوم جداً، نستمد إرادتنا من شهدائنا على الدوام".

اختتمت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة توبو حديثها قائلةً: "جعل تجاهل منظمات حقوق الإنسان لجرائم الدولة التركية المحتلة على الشعب في المنطقة وغضّ الطرف عنها ثقتنا بها تنعدم وقالت: "الدولة التي تنادي باسم حقوق الإنسان موجودة في منطقتنا من أجل مصالحها، ليست لدى الشعب أي ثقة بهذه الدول".

تحلّق المسيّرات التركية في سماء مناطق مقاطعة قامشلو يومياً، وقد استشهد العديد من المدنيين والأطفال بهذه المسيّرات حتى الآن.

(ر)

ANHA