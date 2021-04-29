مجلس تل تمر: الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون في هجماتهم واستهدافهم للمدنيين

ويستهدف الاحتلال ومرتزقته ممن يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" أهالي المنطقة بأساليب وطرق مختلفة، أهمها قطع المياه، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي من خلال استهدافه خطوط الكهرباء في القرى الواصلة بين ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة.

وشهدت القرى الغربية في ناحية تل تمر وجنوب غربها في الـ 24 من نيسان الجاري، قصفًا عنيفًا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى الواقعة على خطوط التّماس في الناحية.

'انعدام الاستقرار'

المواطن كمال عبد القادر شيخموس، تحدث لوكالتنا وقال "تشهد المنطقة وسكانها حالة من عدم الاستقرار منذ وصول الاحتلال التركي إلى مشارفها، نتيجة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها".

وأردف بقوله "خلال هذا الشهر الفضيل استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته القرى المحاذية لتل تمر، بالإضافة إلى قطع المياه عن أكثر من مليون ونصف المليون مدني"، داعيًا رعاة حقوق الإنسان إلى الوقوف في وجه جرائم الاحتلال التركي وإيقافها.

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، جوان ملا أيوب، في بداية حديثه لوكالتنا: "منذ أن بدأ الاحتلال التركي ومرتزقته بهجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا ووصولهم إلى مشارف ناحية تل تمر، باتت الناحية وصولًا إلى ناحية زركان خط تّماس مع الاحتلال ومرتزقته، الذين احتلوا أكثر من 20 قرية تتبع لتل تمر".

'جرائم مستمرة'

وأضاف: "الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون في هجماتهم واستهدافهم للمدنيين منذ دخولهم المنطقة، حيث بات القصف على المنطقة شبه دائم، ناهيك عن قطع المياه والكهرباء واستهداف أرزاق المدنيين وحرق محاصيلهم كما شهدنا العام المنصرم".

'حرب خاصة'

ولفت ملا أيوب إلى أن "الاحتلال ومرتزقته يحاولون بشتى الوسائل استهداف المدنيين عبر أساليب تنضوي تحت الحرب الخاصة، وذلك لتأليبهم على الإدارة الذاتية الديمقراطية، في سعي منهم إلى النيل منها وإفشالها".

'تأييد المجتمع الدولي'

وطالب ملا أيوب في ختام حديثه المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وقال: "شهدنا خلال هجومهم على المنطقة استخدامهم للأسلحة المحرمة دوليًّا وأسلحة الناتو، وصمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم يؤكد وقوفه مع دولة الاحتلال".

(س ر)

ANHA