مجلس تل تمر يدعو الأهالي لعدم الانجرار خلف الإشاعات التي تروجها تركيا ومرتزقتها

ولفت ملا أيوب إلى الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة "تتعرض ناحية تل تمر وزركان وقراها للهجمات منذ أكثر من عشرة أيام وتقوم دولة الاحتلال التركي بقصف المنطقة بشكل يومي ويستهدفون من خلالها المدنيين العزل".

وأضاف ملا أيوب "في منطقة تل تمر جميع الأهالي متواجدون على رأس عملهم ومؤسساتنا كذلك".

وأشار ملا أيوب إلى اتباع دولة الاحتلال التركي" حرب خاصة ضد شعوب المنطقة بشكلً عام كرد وعرب وآشور.

ونفى الرئيس المشترك لمجلس تل تمر " ننفي تلك الإشاعات، التي تتحدث عن إفراغ المنطقة وحالات النزوح التي حصلت، ونعلم جيداً من يقوم بترويج تلك الإشاعات".

وذكّر ملا أيوب بأكاذيب الدولة التركية" كانت هناك إشاعات قبل عدة أيام تتحدث بأن الاحتلال التركي ألقى ورقيات على ناحية زركان تفيد بإخلاء المنطقة، ولكننا نؤكد بأنه لم يكن هناك شيء من الذي تم ترويجه، كما نؤكد بأن الاحتلال يستمر ببث تلك الإشاعات بين الناس لتهجيرهم".

واختتم ملا أيوب حديثه بالقول". نحن واثقون بقواتنا العسكرية الصامدين في خطوط التماس وندعمها، وندعو لجميع سكان المنطقة لعدم الانجرار وراء الإشاعات التي تبثها المرتزقة وداعموها".

(م)

ANHA