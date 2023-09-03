مجلس تل تمر العسكري يصد هجمات مرتزقة دولة الاحتلال التركي- تم التحديث  

أفاد مراسلنا في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا، بأن مرتزقة الاحتلال التركي يشنون هجوماً برياً وقصفاً مدفعياً على قرى ريف تل تمر الغربي.

وبحسب المراسل فإن قرى "الطويلة، تل طويل، خمسين" في الجهة الغربية لناحية تل تمر، تشهد في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة يتصدى لها مقاتلو مجلس تل تمر العسكري.

وصعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على شمال وشرق سوريا براً وجواً، مع انطلاق عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الـ27 من آب الفائت، حيث تشهد أرياف منبج منذ يومين هجمات مستمرة.

(أم)

ANHA