مجلس تل تمر العسكري يحبط محاولة تسلل للمرتزقة إلى صوامع أم الكيف

في سياق الهجمات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، وتصدي مقاتلي مجلس تل تمر العسكري لها في إطار الدفاع المشروع، أحبط مقاتلو المجلس محاولة تسلل لمرتزقة الاحتلال في قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر بمسافة /5كم/.

وأفاد مراسلنا بأن المرتزقة المتمركزين في قرية القاسمية والرشيدية كانوا يحاولون التسلل إلى صوامع قرية أم الكيف عبر مزرعة تقع شمالي الصوامع، إلا أن مقاتلي مجلس تل تمر العسكري أفشلوا محاولة التسلل، واندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين واضطر المرتزقة إلى الفرار.

(د أ/ل)

ANHA