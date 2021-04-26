مجلس تل حميس: ندين هجمات تركيا ودولة البعث

هذا وأدلى مجلس ناحية تل حميس ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مجلس الناحية من قبل الرئيس المشترك للمجلس خالد النايف.

وقال النايف في مستهل البيان: "باسم مجلس ناحية تل حميس ندين ونشجب ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على الزاب وميديا شمال العراق، وناحية تل تمر".

وأدان المجلس صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن هذه الجرائم، لأنهم بصمتهم يعطون الطاغية أردوغان ومرتزقته الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.

وأوضح أن "الأحداث التي تمر بها منطقتنا اليوم ليست وليدة الصدفة وإنما هي تآمر دولي للنيل من مكتسبات ثورة روج آفا، الثورة التي أصبحت أيقونة للعالم، تقض مضاجع الطغاة والمستبدين".

وأضاف النايف أن "تآمر تلك الدول وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي ودولة البعث تجلّى في إعطاء الضوء الأخضر لأذرعها في المنطقة متمثلة بمرتزقة تركيا وميليشيات الدفاع الوطني، حيث بدأت باستهداف الآمنين وترويعهم، إلا أن قواتنا تصدت لهم بكل حزم وبسالة ولم تستطع ميليشيا الدفاع الوطني التقدم مترًا واحدًا، كما استطاعت قوات الأمن الداخلي بسط سيطرتها وإعادة الأمن والأمان إلى حي طي، وتطهيره من عصابات القتل والإجرام".

كما أدان النايف تصريحات بعض وجهاء العشائر التي تدعو إلى الفتنة وتحرض على حرب أهلية، وقال "نؤكد وقوفنا مع شعبنا في الزاب وميديا وتل تمر وحي طي، كما نجدد وقوفنا خلف قواتنا البطلة، مقدمين لهم الغالي والنفيس حتى دحر المحتل التركي وتحرير مناطقنا المحتلة من رجس الغزاة والمستبدين".

وأكد النايف أن "الدفاع الوطني عصابات خارجة عن القانون هدفها جر المنطقة إلى حرب أهلية بين جميع المكونات من العرب والكرد والسريان، ونقول لهم خسئتم أنتم وأمانيكم، فلن يتحقق ما تحلمون به، ولن توجّه قوات سوريا الديمقراطية سلاحها نحو شعبها بل سيكون سلاحها جاهزًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن".

(ش أ/م)

ANHA