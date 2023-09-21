مجلس تل حميس يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات التركية

أدلى مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم، ببيان أمام المركز الثقافي شرقي الناحية، أدان فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

قرئ البيان من قبل الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في تل حميس، يوسف المهوس، بحضور عدد من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

أدان البيان هجمات جيش الاحتلال التركي اليومية، وقال: "لم تغادر المسيّرات التركية يوماً أجواء شمال وشرق سوريا، فهي تستهدف المدنيين والعسكريين ولم يسلم البشر ولا الحجر من إجرام الطائرات التركية المسيّرة والقذائف التي أراقت الكثير من دماء الشعب السوري البريء".

أوضح البيان أن ذلك يتم في ظل "صمت دولي واضح وبضوء أخضر دولي"، مضيفاً: "نحن على علم تام بأنه لولا التواطؤ الدولي مع تركيا والمصالح العالمية لما حصلت تركيا على الضوء الأخضر وبدأت بالاستهداف في شمال وشرق سوريا".

وأكد البيان على التمسك بالأرض وعدم السماح لأي عدو أو مستعمر غاشم المساس بأي شبر من مناطق سوريا، بالقول: "نحن من هذا المكان لا نسمح لأي جهة أو مخطط إرهابي يهدف إلى سلب أرضنا منا، وسنكون سداً منيعاً لإفشال جميع ما يهدف له المحتل التركي الساعي لإعادة الإمبراطورية العثمانية على حساب الشعب السوري".

واختتم البيان بدعوة جميع المنظمات ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار حازم وصارم يقضي بالوقف الفوري للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وأن تمارس المنظمات الإنسانية دورها الفعال تجاه الشعب السوري، وألا تنجر وراء المصالح مع دولة الاحتلال التركي.

(م ح/ س ر)

ANHA