مجلس تل أبيض العسكري: مصرّون على تحرير كل شبر من أراضينا المحتلة

وجاء حديث رياض الخلف في تصريح لوكالتنا بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال تركيا ومرتزقتها منطقتي كري سبي/تل أبيض وسري كانيه /رأس العين.

وقال قائد مجلس تل أبيض العسكري في سياق حديثه: "الاحتلال العثماني الغاشم أدى إلى تهجير معظم أهلنا من المنطقة وتحويلها إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وبؤرة لإعادة إحياء تنظيم داعش، لأنها الداعم الأول للإرهاب في المنطقة، حيث إن غالبية عناصر تنظيم داعش الأجانب دخلوا إلى سوريا عبر الحدود التركية".

وأضاف رياض الخلف: "بعد نجاح مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقيام قوات سوريا الديمقراطية بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، قامت دولة الاحتلال بالتدخل العسكري المباشر باحتلال عفرين ومن ثم تل أبيض ورأس العين، وذلك سعياً منها لحماية عناصر داعش وإدخال المنطقة في حالة عدم استقرار أمني واقتصادي".

وأشار إلى أنه "وبعد احتلال تلك المدن قاموا بالعمل على تهجير سكانها الأصليين والتغيير الديمغرافي للمنطقة بما يتماشى مع مشروعها الاحتلالي، وقامت دولة الاحتلال ومرتزقتها بالعديد من المجازر بحق أهلنا وشعبنا، إضافة لعمليات الخطف وطلب الفدية وحرق المحاصيل الزراعية وتدمير البنى التحتية للمنطقة وخاصة محطات مياه الشرب وشبكات الكهرباء، أيضاً استهداف المدنيين على الطريق الدولي M4 إضافة للقصف الدائم للقرى المأهولة بالسكان، بالتزامن أيضاً مع التحليق المستمر للطيران المسيّر في سماء المنطقة".

وأوضح رياض الخلف أنه "خلال الأحداث الأخيرة في منطقة دير الزور، قامت دولة الاحتلال ومرتزقتها بالعديد من الهجمات في ريف منبج وقرى عين عيسى ومنطقة تل تمر، وذلك لتخفيف الضغط على الجماعات المسلحة التابعة للنظام السوري في دير الزور، ولكن بفضل وعي شعبنا ودعمه لأبنائه في قوات سوريا الديمقراطية استطعنا القضاء على هذه المخططات الرامية إلى إعادة الإرهاب وحالات التخبط إلى ربوع مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد الخلف أنه "في كل يوم يمر علينا نزداد إصراراً وتصميماً على متابعة مسيرة شهدائنا ومقاومتنا وتحرير كل شبر من أراضينا المحتلة، وكذلك نطمئن شعبنا بأن قواتنا على أهبة الاستعداد للدفاع عنهم في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته وفي وجه كل طامع في أرضنا وخيرات بلادنا".

ووجّه رسالة للأهالي في المناطق التي تحتلها تركيا وقال: "نقول لأهلنا في الأراضي المحتلة، نحن أبناؤكم في قوات سوريا الديمقراطية لن نتوانى عن التضحية بأرواحنا فداءً لتحريركم من الاحتلال العثماني ورفع الظلم عنكم كما حررنا هذه المناطق في السابق من إرهاب داعش وأجبرناه على الخروج من المنطقة".

(د)

ANHA