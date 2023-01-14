مجلس تل أبيض العسكري: جيش الاحتلال كثف هجماته مع مطلع العام

تتعرض شمال وشرق سوريا، وبخاصة مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لهجمات متكررة براً وجواً.

وتشكل ناحية عين عيسى والقرى الواقعة في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي المحتلة المحاذية للمناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها هدفاً دائماً للمحتلين.

وأسفر القصف المتواصل على تلك المناطق خلال السنوات الثلاث الماضية عن فقدان العشرات من المدنيين لحياتهم إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية وبالأخص محطات ضخ المياه وشبكة الكهرباء.

وقال المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري وسام العمر عن الوضع الحالي على جبهات عين عيسى وريف كري سبي الغربي "لم يتوقف المحتل التركي عن قصفه للمناطق الآمنة من ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، منذ احتلاله لمقاطعة كري سبي 9 تشرين الأول 2019".

وتابع "مع بداية 2023 كثف من هجماته على طول خطوط المواجهة؛ مستخدماً كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ومستهدفاً منازل المواطنين لدفعهم للهجرة منها".

ولفت العمر إلى أن "سياسة المحتل التركي، هدفها تقويض الأمن والاستقرار الذي تعيشه مناطقنا؛ بهدف تنفيذ مخططاتها القائمة على احتلال المزيد من الأراضي السورية ونشر الإرهاب" فيها".

وأكد العمر لوكالتنا على جهوزية قواتهم للتصدي لكافة محاولات تركيا ومرتزقتها الاحتلالية وإحباط مخططاتهم باحتلال المزيد من الأراضي السورية، معاهداً "بمواصلة المقاومة حتى تحرير كافة الأراضي المغتصبة".

(د)

ANHA