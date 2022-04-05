مجلس تل أبيض العسكري: حريصون على إزالة بقايا القصف التركي حفاظاً على سلامة المواطنين

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف المناطق الواقعة على خطوط التماس من جهة منطقة شمال وشرق سوريا في كل من ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض الغربي وناحية عين عيسى، حيث تمطر عشرات القذائف التركية يومياً على هذه الأرياف، مخلفةً أضراراً بشرية ومادية في ممتلكات الأهالي.

لا تقتصر الأضرار في هذه المناطق على القصف المباشر فقط، حيث أن هناك الكثير من هذه القذائف التي لا تنفجر في لحظة سقوطها وسط القرى الآهلة بالسكان، ويستمر خطرها والخوف من انفجارها في أي لحظة، وغالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال الذين لا يعون خطورتها.

راح ضحية هذه القذائف عشرات المواطنين من بينهم نساء وأطفال كما حدث في قرية الأحيمر (20 كيلو متر غرب عين عيسى) حيث تسبب انفجار إحدى القذائف التركية باستشهاد طفلين (مصطفى وعدي الأحمد) وفقدان طفلين آخرين لأطرافهما "القدمين" وهما كل من مؤيد العلي وعدي إسماعيل، بالإضافة إلى استشهاد الطفل حاتم الزيدان 7 سنوات أثناء رعيه للأغنام على أطراف ناحية عين عيسى.

ويعمل مجلس تل أبيض العسكري بالإضافة إلى مهامه في صد الهجمات التي تتعرض لها الناحية على إزالة بقايا هذه القذائف حرصاً منه على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر في حال انفجارها، وذلك من خلال التوجه إلى مكان القصف بشكل مباشر أو عن طريق بلاغات من الأهالي.

في هذا الصدد أوضح المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري، وسام العمر، أنهم تمكنوا من إزالة وإبطال مفعول مئات القذائف التي سقطت وسط قرى المواطنين وأطرافها في مناطق خطوط التماس في كل من قرى الفاطسة، والدبس، وأطراف ناحية عين عيسى، والخالدية والعريضة وغيرها من القرى.

ونوه وسام العمر في تصريح لوكالتنا إلى أنه وخلال عملهم على إزالة هذه القذائف يواجهون مخاطر عدة والتي من أهمها استهداف فرقهم الهندسية من قبل قناصة المحتل التركي ومرتزقته في حال توجههم إلى مكان القصف مما يعرقل عملهم في إزالة بعضها.

وأكد العمر أنهم حريصون على سلامة الأهالي من خلال إزالة بقايا هذه القذائف بالرغم مما يواجههم من مخاطر حفاظاً على سلامة المواطنين.

وطالب المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري المجتمع الدولي وروسيا "الضامنة" باتخاذ موقف صارم حيال القصف التركي على القرى المأهولة بالسكان في ريف كري سبي وناحية عين عيسى، تفادياً لإزهاق المزيد من الأرواح نتيجة هذه القذائف.

هذا ووثقت وكالتنا منذ احتلال تركيا ومرتزقتها لمقاطعة كري سبي وريفها في الـ 9 من تشرين الأول عام 2019 استشهاد وإصابة 58 مواطن بينهم نساء وأطفال نتيجة القذائف التركية المنهمرة على قراهم بشكل يومي.

(ج)

ANHA