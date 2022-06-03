مجلس تل ابيض العسكري: الإدعاءات التركية هدفها كسب التأييد لشن غزو آخر على مناطقنا

وجاء ذلك عبر بيان أدلى به قائد مجلس تل ابيض العسكري رياض الخلف، في ساحة المجلس الذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقراً له، رداً على اتهامات المحتل التركي بأن قوات سوريا الديمقراطية قامت بقصف مركز مقاطعة كري سبي المحتلة.

هذا وتعرض يوم أمس الاول احد مقرات مرتزقة تركيا بجانب المشفى الوطني في مركز مقاطعة كري سبي المحتلة لقصف صاروخي من طائرة مسيرة، مما أدى لوقع 3 قتلى و12 جريحاً.

وقال رياض الخلف في مستهل بيانه بأن الدولة التركية التي لم تحصل حتى اللحظة على موافقة دولية لشن الغزو العدواني على مناطق شمال وشرق سوريا، بدأت تختلق الذرائع والحجج لتبين للعالم بأن حدودها غير آمنة لكسب تأييدها في شن عدوانها.

وأكد قائد مجلس تل ابيض العسكري خلال البيان بأن قواتهم ملتزمة باتفاقية وقف اطلاق النار، وبانها لم تخرقها حتى اللحظة الا في إطار الدفاع والتصدي لتسللات المحتل ومرتزقته على مناطقهم بين الفينة والاخرى بهدف احتلال المزيد من الاراضي السورية.

وبين الخلف بأن الاحتلال التركي يقصف بشكل يومي قرى المدنيين المأهولة بالسكان موقعاً خسائر بشرية ومادية في القرى الواقعة على خطوط التماس، مستشهداً بالتصعيد الاخير خلال اليومين الماضيين والذي طال عشرات القرى في ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، وادى لإصابة امرأة وابنتها من قرية شيشي التابعة لناحية الجرن في ريف المقاطعة الغربي.

ومن القرى التي تعرضت للقصف في الريف الغربي للمقاطعة" زنوبيا، عريضة، مختارة، ابو حية، فريعان، متينة، زنارة، شيشي، صوامع وقرية غز علي، خفية السالم، ساروج، قرنفل فوقاني وتحتاني، شاروك، كوبرلك، منجوكي، هوالك، بير علي، زرزوري، بندر خان، قرتل، زاري، محيط معمل لافارج، بالإضافة لقرى الهوشان والخالدية في ريف ناحية عين عيسى الغربي ايضاً".

وطالب رياض الخلف المجتمع الدولي والضامن الروسي بالوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية على مناطقهم ومخططاتها الرامية لاحتلال المزيد من الاراضي السورية بهدف خلق بيئة خصبة لبعث الارهاب من جديد من خلال توطين عوائل مرتزقته من فلول داعش في المناطق التي تنوي احتلالها في المناطق السورية.

وتعهد قائد مجلس تل ابيض العسكري في ختام البيان بالدفاع عن الاراضي السورية بوجه مخططات الاحتلال التركي الهادفة لضم المزيد من الاراضي السورية إليها.

(كروب/ك)

ANHA