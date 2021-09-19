مجلس تل أبيض العسكري يستنكر مجزرة الاحتلال التركي بحق المدنيين بريف عين عيسى

وجاء في نص البيان الذي أصدره اليوم مجلس تل أبيض العسكري، تعليقاً المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق المدنيين في قرية الدبس بريف عين عيسى:

"إن الاعتداءات التركية مستمرة بحق شعبنا واهلنا في كافة مناطق شمال وشرق سوريا والشهباء وعفرين وإننا وفي كل يوم نكون شاهدين على مجازر الاحتلال التركي التي تتكرر وبشكل مستمر وها هوا وبتاريخ ٢٠٢١/٩/١٧ اقترف الاحتلال التركي ومرتزقته مجزرة جديدة بحق أهلنا من قرية الدبس راح ضحيتها أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جروحهم خطيرة، وتعد هذه المجزرة الثالثة من نوعها بحق أهلنا وشعبنا في عين عيسى وريف تل أبيض بعد مجزرتي الصفاوية والحدريات وهذا دليل صارخ علي همجية الاحتلال ومشروعه القديم في تهجير أهالي المناطق وإحياء حلم الدولة العثمانية.

وهذا كله يقابل بصمت دولي متعمد دون أي قيود تحفظ الحقوق الإنسانية لشعبنا، وإننا في مجلس تل أبيض العسكري نطالب المجتمع الدولي عامة والدول الفاعلة في ملف السوري خاصة بأن يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه اعتداءات الاحتلال وإيقاف مشروعه الاحتلالي في سوريا.

ونحن قوات سوريا الديمقراطية وقوات مجلس تل ابيض العسكري بشكل خاص نؤكد للعالم أجمع بأننا متمسكون بحقنا في الدفاع المشروع عن ارضنا وشعبنا ونعاهد شعبنا وشهدائنا وعوائل شهدائنا بأننا سندافع عن هذه الأرض ولن نسمح لرجس الإرهاب أن يدنسها بعد أن طهرها شهدائنا بدمائهم ونحن مستمرون في مسيرة شهدائنا حتى تحرير آخر شبر من أرضنا السورية".

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ANHA