مجلس تل أبيض العسكري يكشف حصيلة الهجمات التركية على عين عيسى خلال 10 أيام

وجاء ذلك خلال تصريح للمتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري وسام العمر، لوسائل الإعلام، بيّن خلاله حصيلة الانتهاكات والأضرار البشرية التي تسبّب بها القصف التركي خلال الأيام العشرة الأخيرة.

استهل المتحدث حديثه بالقول: "إن المحتل التركي ينسف كافة الاتفاقات المبرمة التي تنص على وقف إطلاق النار، ويستمر بقصف القرى الآهلة بالسكان على طول خطوط التماس من ريف كري سبي الغربي وأطراف ناحية عين عيسى بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مواطنين.

وأكد أنهم سجلوا خلال 10 أيام الأخيرة 30 هجوماً وخرقاً لوقف إطلاق النار من جانب المحتل التركي، من خلال قصفه لقرى خطوط التماس" كور حسن، والفاطسة، والسويد، والأحمدية وغيرها من القرى، بكافة أنواع الأسلحة من "الطيران المسيّر، وقذائف الدبابات، ومدافع الهاون، والقناصة".

عن حصيلة الأضرار البشرية قال العمر: "استشهد نتيجة هذه الانتهاكات والقصف المستمر 5 مواطنين، بينهم 4 من أعضاء قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إصابة مواطنين اثنين".

وذكر خلال تصريحه أماكن الاستهداف وأسماء المواطنين الذين استشهدوا وأصيبوا خلالها وهم: أحمد الخضر (21 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه نتيجة استهدافه بالطيران المسيّر بالقرب من كازية الطراد، وأصيب علي خليل بجروح متوسطة)، كما استشهد 4 من أعضاء قوى الأمن الداخلي باستهداف طائرة مسيّرة على طريق عين عيسى - الرقة وهم: جيهان مصطفى، وبشار محمد، وسارة حسين، وسلمى مصطفى"، بالإضافة إلى إصابة المواطن بشير الفرحان نتيجة القصف التركي على قرية الجديدة (5 كيلو متراً غرب عين عيسى) يوم أمس.

ولفت خلال تصريحه إلى أن المحتل التركي وسّع من رقعه قصفه خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى مسافة 20 كيلو متراً جنوب خطوط التماس، مستشهداً باستهداف سيارة لأعضاء قوى الأمن الداخلي على بعد 50 كيلو متراً عن الحدود التركية.

وعاهد في ختام تصريحه شعب المنطقة أنهم سيكونون الدرع الحصين في وجه أطماع المحتل التركي باحتلال المزيد من الأراضي السورية، والعين الساهرة للحفاظ على مكتسبات الشهداء.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الأضرار البشرية نتيجة القصف التركي على طول خطوط التماس التي وثقتها وكالتنا منذ احتلال تركيا لمقاطعة كري سبي وأجزاء واسعة من ريفها عقب العدوان الذي شنته على شمال وشرق سوريا في 9 من شهر تشرين الأول عام 2019 وصلت إلى 98 مواطناً بين شهيد وجريح، بينهم 42 طفلاً.

(د)

ANHA