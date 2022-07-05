مجلس تل أبيض العسكري يكشف حصيلة 3 أيام من الهجمات التركية على ريف كري سبي

جاء ذلك خلال بيان أدلى به قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف، اليوم، من أمام مبنى المجلس العسكري، ندد فيه باعتداءات المحتل التركي ومرتزقته على طول خطوط التماس واستهدافهم لقرى الآهلة، مما تسبب بوقوع شهداء وجرحى.

كما ندد قائد مجلس تل أبيض العسكري خلال بيانه، "باستخدام الاحتلال التركي كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالإضافة إلى الطيران المسيّر على طول خطوط التماس".

وعن حصيلة الشهداء والجرحى قال الخلف "تسببت الاعتداءات والقصف التركي باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح، بينهم أطفال".

وذكر الخلف نتائج القصف التركي على قرية الهوشان "أدى القصف التركي يوم أمس على قرية الهوشان إلى استشهاد المواطنين، بوزان أوسي (16 عاماً)، وشيخ محمد (25 عاماً)، بالإضافة إلى إصابة المدنيين محمد بوزان وخالد جبل الأحمد بجروح".

مضيفاً "سبقه إصابة مدنيين اثنين في قرية أعيوه في الريف الشرقي لناحية عين عيسى برصاص قناص للمحتل التركي وهما؛ خالد خليل السحل (16 عاماً) وسعيد زيد المدافع (26 عاماً)".

وتعهد الخلف في بيانه "بالدفاع عن حرمة الأراضي السورية في وجه أطماع المحتل التركي ومرتزقته باحتلال الأراضي السورية".

الجدير بالذكر أن بهذه الحصيلة يصبح عدد الشهداء والجرحى نتيجة القصف التركي على طول خطوط التماس في كل من ناحية عين عيسى وريف كري سبي 95، منهم 23 شهيداً و72 جريحاً، بينهم 42 طفلاً.

(ل م)

ANHA