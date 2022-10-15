مجلس تل أبيض العسكري يكشف الأضرار الناجمة عن القصف التركي خلال 10 أيام

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به المتحدث باسم المجلس، وسام العمر، واستهله بالقول إن المحتل التركي صعد من قصفه بكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة على طول خطوط التماس في أطراف ناحية عين عيسى، وبلدة الهيشة، وقرى الفاطسة، الخالدية، هوشان، كولتب، صوامع غز علي، مما أدى إلى أضرار مادية بممتلكات الأهالي وأماكن العبادة.

وأضاف "القصف التركي تسبب بتدمير عدد من منازل الأهالي في كل من الفاطسة وكولتب، بالإضافة إلى تدمير مسجد الفاطسة".

ولفت إلى أن القصف التركي لم يقتصر على منازل الأهالي حيث استهدف بشكل مباشر مضخة مياه الفاطسة، والكابلات الكهربائية (خطوط التوتر العالي) مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن الناحية وريفها.

ونوه العمر أن تصعيد القصف تزامن مع الذكرى الثالثة للهجوم الاحتلالي على مقاطعة كري سبي/ أبيض في 9 تشرين الأول من عام 2019.

وبيّن العمر أن الاحتلال التركي يهدف من خلال قصفه إلى ترويع الأهالي ودفعهم للتهجير من منازلهم لاستكمال مشروعه باحتلال الأراضي السورية لجعلها ملاذاً لمرتزقته من داعش، والذي يتكشف يوماً بعد يوم، مستشهداً باستهداف التحالف الدولي خلال الأسبوع الماضي لأحد متزعمي داعش بالقرب من بلدة حمام التركمان في المناطق المحتلة تركياً.

وعاهد العمر في ختام تصريحه بالتصدي لكافة هجمات الاحتلال التركي وإحباط مخططاته باحتلال الأراضي السورية.

(د)

ANHA