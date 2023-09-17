مجلس تجمع نساء زنوبيا يدين هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

أدلى مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، بصدد هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

البيان قرئ بحضور عضوات مجالس تجمع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة ومنبج، والإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، ومن الأحزاب السياسية، من قبل المنسقة العامة للتجمع، نسرين حسن.

تقدم البيان في مستهله، بالعزاء لذوي شهداء وشهيدات شمال وشرق سوريا، وأدان هجمات دولة الاحتلال التركي التي تتم بيد الغدر والخيانة على المنطقة.

أشار البيان إلى الهجوم التركي الذي استهدف في 15 أيلول الجاري اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية لهجوم مرتزقة داعش على كوباني، سيارة عضوة قيادة مجلس وحدات حماية المرأة العسكري، شرفين سردار، ما أدى على استشهادها مع المقاتلتين في الوحدات نوجان أوجلان، وجاندا جودي.

أكد البيان أن وحدات حماية المرأة تعد واحدة من مكتسبات ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا، حيث ناضلت ليل نهار للدفاع عن أرضها وشعبها، وقال: "لم تتوانَ الوحدات لحظة واحدة عن الدفاع عن شعبها في الجبهات الأمامية، وحاربت أعتى وأقوى تنظيم إرهابي بكل قوة وشجاعة".

وانتقد البيان صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية، حيال الاستهداف الوحشي والممنهج ضد النساء والقياديات، "عار على جبين الإنسانية، وعلى كافة القوى الدوليّة الضامنة التي تدّعي حل الأزمة السورية".

أكد البيان: "عهداً ووعداً منا نحن نساء شمال وشرق سوريا أن نكون أهلاً لتضحيات شهيداتنا، وأن نكمل مسيرتهن النضالية في سبيل تحرير كافة مناطقنا، وأن نندد ونكشف حقيقة الاحتلال التركي وأهدافه ومطامعه في أراضينا، وأن نصعد من وتيرة نضالنا ونكثف فعالياتنا وبياناتنا ضد كافة الهجمات من كافة المجاميع الإرهابية. بإصرارنا وعزيمتنا وقوة إرادة كافة النساء سنسعى لتحقيق حريتنا المرجوة، وإرساء الأمن والاستقرار والدفاع عن مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية الذي يتمثل بإدارتنا الذاتية".

في الختام أكد البيان "نحن صاحبات إرادة قوية ومقاومة جبارة سنتحلى بالعزيمة والإصرار لنتجاوز هذه المرحلة العصيبة يداً بيد مع قوات سوريا الديمقراطية، بتكاتف جميع الشعوب من مكونات شمال وشرق سوريا سنناضل حتى نحقق الحرية والكرامة وننعم بالعيش المشترك".

(م ش/ي م)

ANHA