مجلس تجمع عشائر البو كمال يرفض التقارب مع دولة الاحتلال التركي

تواصل الشرائج المختلفة في شمال وشرق سوريا التعبير عن رفضها لأي مساومات تُجرى على حساب الشعب السوري، وبالتحديد التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

وعبّر الناطق الرسمي باسم مجلس تجمع عشائر البو كمال صلاح السلمان عن رفضه لأي تقارب مع دولة تقتل السوريين، وقال "ما تزال دولة الاحتلال التركي تستمر بارتكاب المجازر وتقتل أبناء الشعب السوري من كافة المكونات وتستخدم الأسلحة المحظورة دولياً بهدف فرض سيطرتها وهيمنتها على شعوب المنطقة، وبالرغم من هذه الأفعال تجلس مع حكومة دمشق الصامتة تجاه هذه الجرائم".

وأوضح، السلمان "الاجتماع الثلاثي الأخير (اجتماع وزراء دفاع دولة الاحتلال التركي والسوري والروسي 28 كانون الأول الفائت)، لن يتمخض عن أي نتيجة إيجابية للسوريين، ولا يضمن حقوق السوريين، بل سيكون السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة السورية وبث الفتن والنزاعات في المنطقة".

'سنفشل كل تلك المخططات التي تحاك ضد مناطقنا'

وأكد، السلمان "الهجمات التركية والاجتماعات التي تعقدها تلك الدول لن يجعلنا نستسلم، ونؤكد للعالم أجمع أننا على أُهبة الاستعداد وسنلجئ لحرب الشعب الثورية ضد كل من يعتدي على أراضينا، وسنساند قوات سوريا الديمقراطية وسنفشل كل تلك المخططات التي تحاك ضد مناطقنا".

وقال، السلمان في ختام حديثه "جميع الاجتماعات التي لا يكون فيها ممثلين عن كل السوريين لم ولن تضمن أي حق للشعب السوري ".

(خ)

ANHA