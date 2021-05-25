مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على 7 أسماء للانتخابات الرئاسية

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشحًا من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، لكن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم.

وبحسب وكالة "فارس" فإن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح، علي لاريجاني وإسحق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

كما نشرت الوكالة أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زاده.

وقائمة المرشحين تشير إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زاده، بينما المرشحون الخمسة المتبقون هم من التيار المحافظ. يُذكر أنه من المقرر إعلان وزارة الداخلية رسميًّا عن الأسماء.

وكان المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، قال في وقت سابق إن، اليوم الثلاثاء، هو موعد الإعلان عن نتائج أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية المقرر إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 حزيران/ يونيو المقبلة.

(د ع)