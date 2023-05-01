مجلس سوريا الديمقراطية وسوريا المستقبل يهنئان يوم العمال العالمي

بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، أصدرت العديد من المؤسسات والكتل والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، برقيات وبيانات تهنئة للعمال بهذه المناسبة.

قال مجلس سوريا الديمقراطية في برقية تهنئة نشرها على موقعه الرسمية: "بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، يتقدم مجلس سوريا الديمقراطية بخالص التهاني وأطيب الأماني لأبناء الطبقة العاملة في شمال وشرق سوريا وعموم البلاد والعالم.".

مضيفا: "نعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا لكل مواطن يدرك قيمة العمل ويقدرها، ويبذل الجهد الصادق الدؤوب لنشر الخير والنماء".

وأكدت برقية مجلس سوريا الديمقراطية أن التعبير الصادق لتقدير جهود هذه الطبقة الكادحة هو بناء مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة بعد الخلاص من الاستبداد والإرهاب والاحتلال والقضاء على كافة أشكال الاستغلال والتمييز والانطلاق نحو مجتمع يقدر العمال ويصون حقوقهم ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن سور يا الجامعة لكل مكوناتها".

كما هنّأ حزب سوريا المستقبل هذه المناسبة على العمال، عبر بيان أدلي به اليوم أمام مقر الحزب في مدينة الرقة، بحضور أعضائه، وقرئ من قبل الأمينة العامة للحزب، سهام داوود.

وأشاد البيان بدور العمال الكبير في المجتمع، ودعا إلى توحيد الجهود لدعم الحركة العمالية في شمال وشرق سوريا ومنح العمال حقوقهم.

كما ثمّن كفاح العمال الدؤوب ونضالهم المتواصل، وتقدم بالتهنئة الحارة والمعايدة القلبية، لهم بهذه المناسبة الهامة، وعبِّر عن خالص تقديره، وفائق احترامه للجهد الكبير والعطاء المُثمر الذي يقدمه العمال من أجل بناء أوطانهم، والارتقاء بالمجتمعات لأنهم يبذلون في سبيل ذلك كل إمكانياتهم وخبراتهم بكل تفاني وإخلاص.

وشدِّد الحزب على ضرورة احترام كافة القيم والمبادئ النبيلة لحق العامل في ممارسة الديمقراطية السليمة، مؤكداً على ثقته بأن عمال سوريا سيكونون في طليعة المساهمين والمشاركين بإشادة وبناء سوريا المستقبل، التي يناضل السوريون لأجلها.

(كروب/أم)

ANHA





