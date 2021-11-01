مجلس شنكال الديمقراطي خارج الوطن (MŞD) ينتخب أعضاء جدداً لإدارته

عُقد المؤتمر الرابع لمجلس شنكال خارج الوطن‎ (MŞD) ‎في مركز الثقافة والتاريخ الإيزيدي في مدينة كولن الألمانية، حيث حضر المؤتمر ستون شخصاً من أعضاء وضيوف، حسب وكالة فرات للأنباء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء إيزيدخان وشهداء نضال حرية كردستان، تم انتخاب أعضاء الديوان وهم كل من فكرت إيغرك وبهار شنكالي للرئاسة المشتركة لمجلس شنكال خارج الوطن.

كما قُرِئ خلال المؤتمر تقرير المجلس حول الوضع السياسي وأعمال العامين الأخيرين للمجلس، وذكر التقرير أن عشرات الآلاف من الإيزيديين تشتتوا في جميع أنحاء العالم بعد المجزرة بحق شنكال، وأن سياسة الإبادة هذه لا تستهدف شعباً وديناً وثقافة، بل تستهدف ميراث الإنسانية ككل.

ونوّه التقرير إلى أن قرابة 200 ألف إيزيدي يقيمون في المخيمات بجنوب كردستان، ويتم اعتقالهم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما ذكّر بالمخططات والألاعيب التي تُحاك ضد شنكال، وبالأخص اتفاقية التاسع من تشرين الأول التي تمت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الكاظمي حول شنكال، والتي وقعت بالتنسيق مع دولة الاحتلال التركي.

ووصف التقرير، مؤسسات الإدارة والحماية والخدمات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال بأنها مكاسب وإنجازات مهمة للمجتمع الإيزيدي، ويجب حمايتها.

وبعد قراءة وتقييم تقرير مجلس شنكال، تم قراءة رسالة الإدارة الذاتية في شنكال والمؤتمر الوطني الكردستاني‎ (KNK)‎ واتحاد الأحزاب السريانية ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا (KCDK-E) ومركز المجتمعات الإيزيدية في أوروبا ‎(NAV-YEK) ومظلة مجالس المرأة الإيزيدية.

وخلال هذه الرسائل، تمت الإشارة إلى أنه من أجل ضمان الاعتراف بشنكال وإفشال المخططات والألاعيب ضد شنكال، هناك ضرورة لوحدة الإيزيديين.

(ف)