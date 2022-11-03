مجلس شنكال : هناك مخطط إبادة يجري بحق شنكال يتشارك فيه الاستخبارات التركية وPDK

استشهد شاب إيزيدي وأصيبت امرأة في قصف لطائرة مسيرة للاحتلال التركي لسيارة في حي النصر بمركز قضاء شنكال، مساء اليوم الخميس.

مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، اصدر بياناً عقب الهجوم، ودعا فيه أهالي شنكال للمشاركة يوم غد الجمعة في التظاهرة التي ستخرج في الساعة الـ9.00.

مخطط إبادة

وجاء في البيان الذي نشره المجلس" نرى أن هناك مخطط إبادة بحق أهالي شنكال، ويجري بتشارك ما بين الاستخبارات التركية(الميت) والحزب الديمقراطي الكردستاني، ويريدون بهذا المخطط منع عودة الشنكاليين إلى أرضهم واستهداف الإرادة الحرة لمجتمعنا، وفي الأيام الماضية نفذت هجمات عديدة بحق شنكال والحكومة العراقية ما تزال صامتة".

وعن هجوم اليوم أشار المجلس:" اليوم وفي الساعة 18.20 نفذ هجوم جوي على سيارة مدينة في مركز شنكال، واسفر عن استشهاد محسن شمو هيتو من قرية كرزرك، وأصيبت امرأة بجروح، وباسم الإدارة الذاتية نتقدم بالعزاء لذوي الشهيد ونتمنى الشفاء العاجل للمصابة".

دعوة للخروج ضد الهجمات ..."واجب على عاتق كل إيزيدي"

مجلس الإدارة الذاتية لشنكال اعتبر الهجمات على شنكال استهداف لكافة الإيزيديين وتابع:" وعلى هذا الأساس ندعوا شعبنا أن ينتفضوا، وندعوهم للمشاركة في التظاهرة التي ستخرج يوم غد في الساعة 9.00 من أمام مقر مجلس الشعب في شنكال".

واختتم المجلس بيانه" المشاركة في الفعالية واجب على عاتق كل إيزيدي ووفاء للشهداء".

(سـ)