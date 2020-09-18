ونظم مجلس شبيبة الرقة وريفها دوري الشهيد "سلطان الغريب" لكرة القدم في ريف الرقة الجنوبي بمشاركة عدد من الفرق والنوادي المحلية من مدينة الرقة وريفها.

وافتتح الدوري بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم قراءة بيان باسم مجلس شبيبة الرقة وريفها، قرأه الرئيس المُشترك للمجلس موفق سليمان الذي أكد أن "هذه الفعاليات تأتي في إطار عدة فعاليات ستنظمها المؤسسات الشبابية بالرقة, لمواجهة الحرب الخاصة التي تمارس ضد الفئة الشابة".

وأكد البيان على "نية مجلس شبيبة الرقة إعادة تفعيل كافة النشاطات الرياضية للفئة الشابة, والتي توقف معظمها خلال الفترات السابقة".

وستستمر مباريات الدوري الذي يقام في ملعب بلدة العكيرشي بمعدل مباراة واحدة يومياً ولمدة شهر.

(ع ع/ك)

ANHA