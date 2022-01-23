مجلس شباب سوريا الديمقراطية يؤكده وقوفه إلى جانب قسد في ردع الإرهاب

جاء ذلك في متين بيان أصدره مجلس شباب سوريا الديمقراطية لإقليم الجزيرة وقرأ خلال تجمع شارك فيه عدد من أعضاء المجلس.

وجاء في مستهل البيان: "منذ انتشار القوى الظلامية المتمثلة في تنظيم داعش الإرهابي ومحاولاته الدائمة في بث الرعب والخوف بين مكونات الشعب كانت ومازالت قوات سوريا الديمقراطية هي الدرع الذي كان يتصدى لكل هذه الهجمات وهو خير قوة يشهد عليها العالم بأكمله بعد أن حقق الانتصارات في التصدي لداعش ومرتزقته".

وأضاف البيان: "اليوم وبعد مضي وقت على دحر هذه القوى الظلامية قامت خلاياها النائمة بالهجوم على جنوب مقاطعة الحسكة وتحديداً على السجن الذي يحتوي أكثر الارهابيين من داعش خطورة على العالم وذلك اعتمادا على الخلايا النائمة في المنطقة وعلى أعمال إجرامية كانت كفيلة في صنع الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. هذه التحركات أتت بعد اجتماع استانا الذي من الواضح إنه كان منبراً لبث هذه المخططات الإرهابية وكانت تركيا بالدرجة الأولى الراعية الرسمية لهذا الهجوم حيث إنها بالتزامن مع هذه الأحداث جددت قصفها في عين عيسى وتل تمر".

مجلس شباب سوريا الديمقراطية أشار في بيانه إلى أصابع حكومة دمشق في هذه المخططات: "ولم يكن النظام السوري أيضاً بعيداً عن هذه المخططات هو الذي بدوره بات أداة تستخدم لمحاربة أي مشروع يهدف الى حل الازمة السورية .وبهذه الاتفاقات المنافية للأخلاق نُظم هذا المخطط الذي كان الأقوى منذ القضاء على تنظيم داعش إلا إنه باء بالفشل أمام مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وإرادته".

وعاهد مجلس شباب سوريا الديمقراطية في ختام بيانه بالوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية: "ونحن من هنا كمجلس شباب سوريا الديمقراطية لإقليم الجزيرة وبجميع مكوناته نساند قواتنا العسكرية قوات سوريا الديمقراطية ونتعهد إننا كقوى شبابية سنبقى مساندين لقوتنا ومشاركين في ردع أي إرهاب يمارس على شعبنا ويمس أمن وأمان منطقتنا مؤكدين إن هذه المؤامرة باءت بالفشل ولن تكون حاجزاً أمام مشروعنا وإرادتنا الحرة."

(ك)