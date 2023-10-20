مجلس شباب سوريا الديمقراطية يعلن تضامنه مع حملة الحرية للقائد عبد الله أوجلان

ونظم مجلس شباب سوريا الديمقراطية تجمعاً في حديقة 4 نيسان في مدينة الحسكة، للإعلان عن تضامنهم مع حملة "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية".

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدره مجلس شباب سوريا الديمقراطية بهذا الصدد من من قبل عضو المجلس أحمد علي.

وجاء في البيان " لقد مرت 25 سنة والقائد يعيش في عزلة لا إنسانية ولا أخلاقية في جزيرة إمرالي، وهذه العزلة خارجة عن قوانين حقوق الإنسان وتعتبر جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف "من هذا المنطلق وبعد فترة طويلة من عدم اطلاع على وضع القائد، انطلقت حملة من أجل حرية القائد الجسدية في 10 تشرين الأول 2023 على المستوى العالمي تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية. "

واختتم مجلس شباب سوريا الديمقراطية بيانه بالقول " نحن في مجلس شباب سوريا الديمقراطية بكافة المنظمات الشبابية والأحزاب السياسية الشبابية ومنظمات المرأة الشابة والشباب الديمقراطي ننضم إلى هذه الحملة بحماس كبير، وندين العزلة الشديدة المفروضة على القائد ونطالب بالحرية الجسدية له، كما أننا ندعو جميع الشعوب المضطهدة والنساء والشباب للانضمام إلى هذه الحملة ودعمها حتى نحقق ما يسعى إليه القائد في بناء شرق أوسط ديمقراطي، لكل شعب وكل شخص العيش فيه بحرية.

(كروب/ك)