مجلس شباب سوريا الديمقراطية يعلن تضامنه مع الاحتجاجات الشعبية في سوريا

ونظم مجلس شباب سوريا الديمقراطية اليوم، تجمعاً أمام مدينة الشباب في مدينة قامشلو، للإعلان عن تضامنه مع الاحتجاجات الشعبية في السويداء.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المجلس بهذا الصدد من قبل عضو مجلس الشباب الكرد عبد الوهاب خليل, وجاء في نص البيان: " بناء على المستجدات الأخيرة القائمة في غالبية مناطق سوريا, والتي تنادي بتغيير نظام الحكم في دمشق, بعد أن عاث فساداً ونخر في صميم المجتمع السوري, مما أدى إلى ضعف وسوء كافة سبل الحياة الكريمة, وكنتيجة لذلك ظهرت انتفاضات جماهيرية شعبية نابعة من إرادة شبابية حرة وروح ثورية ظن النظام أنه قضى عليها خلال اثني عشر عاماً, حيث بدأ الشباب في كافة المناطق السورية بتجديد النضال ضد هذا النظام العاجز عن تلبية أبسط مطالب الشعب, وما ميز هذه الانتفاضات أنها تنادي بشعارات واحدة وأفكار متقاربة تهدف إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي, الذي يضمن المطالب الشعبية المحقة كحل للمعضلة السورية التي جعلها النظام أكثر تعقيداً, بعد أن لعب على وتر الفتنة والطائفية والقوموية, وفسح المجال لظهور الفصائل الإرهابية التكفيرية.

إننا كمجلس شباب سوريا الديمقراطية نساند وندعم إرادة الشباب السوري المستقل في كافة الأراضي السورية, ونؤكد دعمنا الكامل لهذا الحراك السلمي الداعي إلى ثورة إنسانية أضمن للعيش بكرامة وحرية, مشددين ومؤمنين بوحدة الأراضي السورية وبوحدة كافة مكوناتها وأطيافها, وطرد كافة قوى الاحتلال, كما أننا ندعو الجماهير المنتفضة بطليعة الشباب إلى تنظيم و رص صفوفهم, كي لا تسمح لأطراف أخرى باستغلال الفجوة لتمرير أجنداتها, وسفك دماء الشباب السوري و استغلالهم كأدوات كما فعلت الفصائل الإسلامية المتطرفة المتمثلة بداعش وجبهة النصرة وغيرها من المرتزقة التابعين لدولة الاحتلال التركي, وأيضاً النظام المستبد والمتغول وأدواته القمعية, إيماناً منا أن يحقق هذا الحراك أهدافه النبيلة والمحقة .

وانطلاقاً من واجبنا الوطني والإنساني، نتوجه إلى شبابنا السوري من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بضرورة التمسك بهويتهم الوطنية ، واستقلالية قرارهم ، وأهمية انفتاحهم على الحوار مع كافة الأطراف والجهات والشخصيات السورية التي تؤمن بالحرية والديمقراطية والتعددية، بما يفتح آفاقاً نحو حل سوري-سوري، بعيداً عن التدخلات الخارجية والتمسك بالحراك السلمي الفعال بكافة أشكاله كون هذه الاحتجاجات والاعتصامات التي خرجت هي من دوافع حقيقية وجوهرية، فالوقت هو وقت الانتفاضة والتعبير عن المطالب المحقة للشعب ، ويجب الحفاظ على البنية التحتية ، وحماية المؤسسات كونها ملكاً للشعب السوري وحده.

وبدورنا ندعم إرادة الشباب السوري الواعي والمنتفض بهدف بناء سوريا الجديدة وتحقيق التحول الديمقراطي لسوريا، مؤكدين استعدادانا التام لدعم ومساندة كافة الجهود الرامية لتوحيد الحراك في كافة الجغرافية السورية، ضمن إمكانياتنا وتجربتنا الثورية والتنظيمية والسياسية والإعلامية، وضمن إرادة سوريا موحدة تنهي الاستبداد وتضمن مستقبلاً حراً كريماً بعيداً عن كافة أشكال الانفصال والتطرف والتبعية".

وانتهى التجمع بترديد الشعارات التي تحيي نضال الشعب السوري لنيل حريته.

(ج ع/ك)