مجلس شباب حزب سوريا المستقبل يعلن جاهزيته للتصدّي للعدوان التركي

وذكر البيان الذي قرأه نائب رئاسة مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في الطبقة حسن الكنو، الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلّة من سرقة ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، وتهجير السكان الأصليين وتغيير ديموغرافية المنطقة، مؤكّدًا أن هدف تركيا هو زرع الإرهاب المتمثل بداعش من جديد وزعزعة الأمن والاستقرار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

وجاء في البيان أيضًا" تركيا تعيد هجماتها الهمجية على عين عيسى، لتؤكد للعالم أجمع أطماعها في إعادة إحياء الخلافة المزعومة التي كانت متمثلة بداعش وأمام أنظار العالم أجمع الذي صمت وعجز عن التعبير أو إيقافها عند حدّها ووقف جرائمها بحق شعوب المنطقة".

كما أكد البيان جاهزية شباب سوريا المستقبل للتصدي للعدوان التركي وايقافه عند حده، والوقوف صفًّا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية في معركة التصدي للغزو التركي.

(م)

ANHA