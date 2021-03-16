مجلس قامشلو يطالب بإرسال هيئة إلى إيمرالي للاطلاع على وضع القائد

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين، لمجزرة حلبجة، التي راح ضحيتها 5 آلاف كردي في الـ 16 من شهر آذار عام 1988 خلال فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبهذا الصدد، أصدر مجلسا مدينة قامشلو وبلدة تنوري، بيانين منفصلين بخصوص الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة، وما تم تداوله مؤخرًا حول صحة القائد عبد الله أوجلان.

وألقي بيان مجلس مدينة قامشلو أمام مقر المجلس من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مدينة قامشلو حسنة رمو، بينما بيان مجلس تنوري ألقي من قبل العضو خليل إبراهيم.

واستذكر البيانان جميع الشهداء صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً، الذين كانوا ضحايا النظام البعثي الفاشي في العراق، الذي استهدفت طائراته بالغازات السامة (الخردل) منطقة حلبجة في باشور كردستان.

وأشار البيانان إلى أن أعداء الشعب الكردي متحدون في رأيٍ واحدٍ، "لا لاحتلال أراضينا وإبادتنا"، مؤكدًا على أن الشعب الكردي سيواصل النضال لتحقيق الحرية والنصر.

وحمّل البيانان حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان المسؤولية الكاملة عن حياة القائد، مطالبين السلطات التركية بالسماح لمحامي القائد عبد الله أوجلان بزيارته في إيمرالي للتأكد بأنفسهم من الوضع الصحي، والاطلاع على سلامته.

ودعا البيانان الشعب إلى النفير العام في وجه سياسة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إيمرالي، وطالبا لجنة مناهضة العنف والتعذيب، بإرسال هيئة إلى إيمرالي للنظر في هذا الأمر، وجميع الشعب الكردي بالوقوف في وجه حرب الإبادة التي تشنها الدولة التركية بحق الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا.

(ي م/ م ح)

ANHA