مجلس PYD: الكرد جزء أساسي من مكونات سوريا ولا يمكن تجاهلهم

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، اجتماعاً موسعاً في ناحية تربه سبيه ضمن سلسلة الاجتماعات الجماهيرية التي يعقدها الحزب لشرح آخر المستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية. وشارك في الاجتماع العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه.

وتحدث خلال الاجتماع عضو المجلس العام لشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي قهرمان مامد، وأوضح أن هناك قوى غربية وإقليمية تهدف إلى تقسيم المنطقة وجعلها في حالة تشتت وعدم استقرار.

وأوضح قهرمان أن الكرد جزء أساسي من مكونات سوريا ولا يمكن تجاهلهم، وقال: "حاولت دول غربية جعل الكرد قوة تابعة لهم وليست مستقلة إلا أنها لم تستطع، ولا يمكنهم تجاهل الكرد في الحل الشامل للأزمة السورية".

وأشار قهرمان مامد إلى أن الحل في سوريا ما زال مغيباً بسبب فرض دول إقليمية سياساتها على الواقع السوري، ونوه إلى أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يوجد ضمنه الإدارة الذاتية.

ووصف قهرمان المبادرة التي طرحتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الصف الكردي بالحقيقية والجدية وقال: "المبادرة تحقق التلاحم والتوافق في الرؤى والسياسات الداخلية الكردية في المنطقة".

وركز مامد على ضرورة تقوية المنظومة العسكرية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية، وأشار إلى أن من يريد حماية شعوب المنطقة يستطيع أن ينضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية.

(ب ح- لـ م/أ ب)

ANHA