مجلس PYD  في قامشلو ينتقد الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي

تجمع أعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، أمام مكتب الحزب في حي الآشورية، واستنكروا هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا .

وخلال ذلك تحدث الرئيس المشترك لمكتب الحزب في مدينة قامشلو مسعود داوود.

داوود أشار أن دولة الاحتلال التركي عندما ترى الكرد يحققون المكتسبات لا يهدأ لها بال، وقال: "عندما يتم استذكار الشهداء مثل هفرين خلف تقصف مسيرات الاحتلال التركي منطقة ديرك"

وقال: " في هذه الهجمات يستشهد المواطنون ويصابون بالجروح، نحن كشعب شمال وشرق سوريا، مصرون على المقاومة في وجه كافة الهجمات، وسنبقى ننظم الفعاليات والنشاطات بشكل يومي حتى ندحر الاحتلال".

مسعود داوود انتقد صمت المجتمع الدولي وخاصة منظمات حقوق الإنسان حيال ما ترتكبه تركيا من جرائم، وتابع" نستمر في نضالنا وننتفض حتى نهزم الفاشية".

وبعد ذلك تعالت شعارات " لا للاحتلال و المجد للشهداء".

(سـ)

ANHA