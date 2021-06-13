مجلس PYD  في لبنان يدين اعتقال ممثّلي الحزب في باشور كردستان

وأصدر مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان بياناً إلى الرأي العام، أدان من خلاله تصرفات حكومة إقليم كردستان الأخيرة، واعتقالها ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية في باشور, وجاء في نصّ البيان:

"نمرّ بمرحلة حساسة في الشرق الأوسط، وبالأخصّ على الصعيد الكردستاني، فمن جهة الأعمال القذرة والتّغيير الديمغرافي الذي يمارسه الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين وتل أبيض ورأس العين، ومن جهة أخرى هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وعلى قوات التحرّر الكردستانية... ومن جهة ثالثة الحرب الخاصة التي تمارسها الدولة التركية على عموم شعبنا الكردي بهدف ضرب الأخوة بعضهم ببعض والقضاء على المكتسبات".

وتابع البيان: "في وقت تتسارع المساعي لإتمام الحوار الكردي، في تطوّر خطير قامت قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني باعتقال ممثّل العلاقات في حزبنا مصطفى أوسمان وعضو لجنة العلاقات في هولير مصطفى عزيز إلى جانب ممثّل الإدارة الذاتية جهاد حسن، وذلك أثناء ذهابهم لاستقبال ضيوف في مطار هولير".

وأشار البيان: "إنّ مثل هذه الأعمال التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات شعبنا، تتحمّل تبعاتها سلطات الإقليم، وهذا ما يدخل في خدمة الأعداء الذين يحاولون زرع بذور الفتنة ومنع كل تقارب كردي، فهذه جريمة تضاف إلى سجلهم الحافل بالتعاطي مع العدو التركي وسفاحهم أردوغان".

وأكّد البيان في ختامه: "نحن كأعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، ندين ونستنكر هذه الأفعال والتجاوزات الخطيرة وغير المسؤولة التي تعرّض لها رفاقنا من قبل سلطات الإقليم، ونطالب بإصرار بالوقف الفوري والتام لكل هذه الأنشطة والممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة، والتي تضرّ بتطلعات الشّعب الكرديّ، كما ندين أيّ تحرّك من أي طرف لإسقاط حقّ المقاومة والكفاح ضدّ جرائم الجيش التركي التي تستهدف شعبنا الكردي".

(إ)

ANHA