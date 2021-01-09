مجلس PYD بلبنان يعقد اجتماعه السّنويّ ويدين مجزرة باريس

بمشاركة العشرات من الأعضاء، نظّم مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعه السنويّ، قيّم فيه أعماله خلال عام 2020.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضوة المجلس العام لحزب الاتّحاد الديمقراطيّ شرفين جودي، التي ذكرت "إنّ وجود المرأة الكردية العظيمة والمناضلة يشكّل خطراً على السلطات التركيّة، لذلك استهدفت السلطات التركية المناضلات الثلاث سكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز، فالشهيدة سكينة هي التي أكملت نهج القائد أوجلان، ولولاها لما استطعنا الوقوف على أرجلنا طوال هذه المدّة".

ثمّ ألقت منسّقية مؤتمر ستار نتوي غمكين، كلمة قالت فيها: "استهداف المناضلات الثلاث كان مؤامرة من قبل الدولة التركيّة والدول المجاورة، ودائماً نطالب بمحاسبة الدولة التركية والدول المشاركة معها في هذا المؤامرة التي استهدفت المناضلات الثلاث".

كما ألقت رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان حنان عثمان، كلمة، قالت فيها: "ندين ونستنكر مجزرة باريس التي استشهدت فيها المناضلات الثلاث سكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز، اللواتي كنّ يعملن بكلّ قوتهن للحصول على وطن حرّ، وتخليص الشّعوب من الظلم".

وكما تحدّث العضو في مجالس PYD سرحت جولي، فقال: "إنّ الدولة التركيّة تريد طمس هوية كلّ من يطالب بحقوقه أو بحقوق شعبه، لذلك اغتالت شهيداتنا الثلاث، لأنّهن يشكّلن خطراً كبيراً على سياساتها".

(إ)

ANHA