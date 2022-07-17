مجلس ناحية تل تمر والوفد الفرنسي يتباحثان أوضاع المدنيين وجرائم الاحتلال

بعد اختتام جولتهم في قامشلو زار الوفد الفرنسي برئاسة وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كونشير والكاتب والمؤلف المختص بالشؤون الكردية باتريس فرانشيسكي والكاتبة الفرنسية روكسانة دماسيونوفى وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فرنسا، خالد عيسى، وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا خالد إبراهيم، مجلس ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، لبحث أوضاع المدينة والمنطقة بشكل عام.

وكان في استقبال الوفد كلٌ من الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية وإداريي المؤسسات في المنطقة. وبحثوا خلال اجتماعهم أوضاع المدنيين والمعاناة التي يتعايشون معها في ظل تواجد الاحتلال التركي ومرتزقته على مشارف الناحية، بالإضافة لإطلاع الوفد على الأضرار التي تسبب بها الاحتلال في المنطقة على جميع الأصعدة.

وبعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقدوه توجه الوفد برفقة مجلس الناحية إلى إحدى النقاط المطلة على جبهات القتال مع مرتزقة الاحتلال، حيث أطلع المجلسُ الوفد على هجمات الاحتلال التركي المستمرة والتي تستهدف سكان المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع التقت وكالتنا مع الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب للحديث عن أهم مجريات الاجتماع. وقال ملا أيوب بهذا الصدد: " نقاشاتنا مع الوفد الفرنسي تمحورت بالمجمل حول وضع الشعب والوضع الخدمي في المنطقة بالإضافة لبحث هجمات الاحتلال التركي وانتهاكاته المستمرة بحق سكان المنطقة، وقمنا بإطلاعهم على تجاوزات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المنطقة وسكانها".

وأضاف " سبب زيارتهم للمنطقة هو لإرسال تقرير مفصل عن المنطقة إلى الدولة الفرنسية، بالإضافة لتقديم الدعم للمنطقة، ومن بين الأسئلة التي وردت لنا خلال الاجتماع، أكدنا للوفد بأن سكان المنطقة لا يريدون أي دعم مادي أو خدمي، إنما مطالب شعوب المنطقة هي فقط إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من المنطقة وعودة النازحين إلى منازلهم.

وكان الوفد الفرنسي قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في قامشلو صباح اليوم، أن الشعب الفرنسي يدرك مدى تضحيات شعب شمال وشرق سوريا ويقف إلى جانبه، وطالب جميع الدول الديمقراطية بالعمل لمنع أي هجوم تركي على المنطقة.

(كروب/ ك)

ANHA