مجلس ناحية تل رفعت يؤكد تمسّكه بخيار المقاومة في وجه التهديدات التركية

وتجمّع، اليوم، العشرات من أعضاء مجلس ناحية تل رفعت التابع لمجلس مقاطعة الشهباء، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية، على الطريق الرئيس وسط ناحية تل رفعت، للإدلاء ببيان حول التهديدات التركية الأخيرة.

وقرأ عضو مجلس الناحية، إبراهيم حسن البيان باللغة العربية.

وذكّر البيان بالجرائم التركية: "تستمر الدولة التركية بتهديداتها وانتهاكاتها على مناطقنا وتضليل الرأي العام في محاولة أردوغانية يائسة لتبرئة نفسه من جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين من الشعب السوري وتهجير ملايين المدنيين وقتلهم عبر تقديم الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية التي سفكت الدم السوري".

وأضاف "إن أردوغان حوّل تركيا إلى سجن كبير وكمّ أفواه أصحاب الرأي والصحافة واستمر في سياساته التدميرية، وبنى المستوطنات وغيّر هوية المنطقة لغة وشعباً بعد أن فقد مصداقيته في التصريحات التي اعتاد على إلقائها والتي لم تعد تلقى أي أهمية أو اهتمام، وتظهر مدى توتره والارتباك الذي ينتابه نتيجة السياسة العدائية والفاشية التي يتبعه".

ولفت البيان أنه "تحت ذريعة حماية أمنها القومي، قامت تركيا باحتلال المزيد من الأراضي السورية في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية لحل الأزمة السورية".

وأكد البيان أن الشعب سيقاوم أي هجوم تركي محتمل: "إن الشعوب الحرة تملك خيارتها وقراراتها الوطنية وتدافع عن سيادة أراضيها، وكشعب بجميع أطيافه ومكوناته وبمختلف أديانه لا نسمح بتدنيس مقدساتنا وكرامة الأرض والشعب ولا بأي تدخّل في أرضنا، وكلنا إصرار وعزيمة على مواجهة العدو التركي ورفع وتيرة المقاومة".

وباسم أهالي الشهباء وتل رفعت، أدان مجلس ناحية تل رفعت "الصمت الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية وصمت الدولة السورية عن انتهاك سيادة أراضيها وعدم أخذها مواقف جدية حيال ذلك".

وانتهى البيان بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي تل رفعت في وجه التهديدات التركية.

(آ ر/س ر)

ANHA