مجلس ناحية تل براك يدين جريمة اغتصاب طفلة في عفرين

اغتصب مرتزقة "الحمزات" التابعين لدولة الاحتلال التركي طفلة تبلغ من العمر (13 عاماً)، في قرية جويق في عفرين المحتلة، وفي هذا الصدد أدلى مجلس ناحية تل براك ببيان؛ أدان فيه هذه الجريمة.

البيان قرئ أمام مجلس ناحية تل براك من قبل الإدارية في مجلس ناحية تل براك ليلى الزغين، وجاء فيه: "ترتكب دولة الاحتلال التركي جرائم بحق الأطفال في المناطق المحتلة، حيث يتعرضون للقتل والاغتصاب كل يوم من قبل الفاشية التركية"، وأشار إلى أن آخرها اغتصاب طفلة في الـ 13 من عمرها.

وأوضح: "باسم مجلس ناحية تل براك ومؤسساتها المدنية والعسكرية ندين ونستنكر الأعمال اللا إنسانية والتي تتسبّب بعدم الاستقرار في المنطقة وتساهم في عودة داعش والخلايا الإرهابية النائمة".

وطالب المجلس المؤسسات الدولية بالقيام بواجباتها لوضع حدّ لجرائم الاحتلال التركي.

)ع ع/أ ب)

ANHA